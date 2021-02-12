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تعليم

عميد تجارة حلوان: نهتم بإعداد طلابنا لمواكبة سوق العمل

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:42 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
قال الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان أن الكلية لا تدخر أى جهد في سبيل توفير البرامج التدريبية  لطلابها وذلك لإعدادهم لمواجهة لمواكبة سوق العمل وأن الكلية قامت بإنشاء عددآ من الوحدات التى تختص بإعداد وحدات معنية لتوفير مثل هذه البرامج التدريبية مثل :
- وحدة التدريب والتأهيل بالبرامج الجديدة  
- وحدة التدريب لشعبة اللغات 
- وحدة تكنولوجيا المعلومات بالبرامج الجديدة 
- وحدة متابعة الخريجين والتواصل المجتمعي

وأضاف الدكتور صلاح أن تلك الوحدات ستوفر عددًا كبيرًا من الندوات والدورات والبرامج التدريبية جنبًا إلى جنب مع الدراسة الأكاديمية لطلبة وخريجي كلية التجارة وإدارة الأعمال.

وأوضح صلاح الدين اسماعيل أن البرامج التدريبية يتضمن عددًا من الموضوعات الهامة مثل مهارات التسويق والثقة بالنفس وحل المشكلات وتنظيم الوقت والتفاوض والاتيكيت وأخلاقيات المهنة وكتابة وعرض التقارير.

وتنظم جامعة حلوان ، العديد من الدورات التدريبية بنظام الأون لاين، لأعضاء هيئة التدريس والطلاب سعيا وراء تطوير الفكر وتأهيل الطلاب لسوق العمل وتطوير مهاراتهم .

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021، حيث يهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول المشروعات الممولة دوليا وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  23-24 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا

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