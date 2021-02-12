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عمداء كليات جامعة حلوان: مستعدون لإقامة امتحانات الفصل الأول.. وعودة طلاب المدن الجامعية قبل الاختبارات بيومين

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
* عميدة كلية التمريض تأكيد على إقامة الامتحانات 
* عميد علوم حلوان يكشف عن الاستعدادات للامتحانات 
*  ورئيس جامعة حلوان ونائبه يؤكدون عودة طلاب المدينة الجامعية

أعلنت كليات جامعة حلوان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، حيث تبدأ الامتحانات بعد إجازة منتصف العام ابتداءً من ٢٠ فبراير وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. 

قالت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، إن الكلية على مستعدة لامتحانات منتصف العام الدراسي الجامعي 2020/2021. 

وأوضحت صلاح لـ "صدى البلد" أن الكلية قامت بتقليل أعداد الطلاب على لجان الامتحانات لعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس أثناء الخروج والدخول إلى لجان الامتحانات.

وأشارت عميد كلية التمريض إلى أن الكلية فرضت على العاملين والمراقبين والمتواجدين فى الكلية ارتداء الكمامة والالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة.
وأشارت عميد كلية التمريض إلى أن الكلية فرضت على العاملين والمراقبين والمتواجدين فى الكلية ارتداء الكمامة والالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة.

وطلبت الدكتورة صفاء صلاح الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة وعدم خلعها نهائيا فى أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات والكلية وأشار أن الكلية سوف يتم توفير مطهرات امام لجان الامتحانات لتعقيم الطلاب قبل الدخول إلى اللجنة.

ومن جانبه أكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان استعداد الكلية التام لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل أجواء كورونا، حيث يجرى تعقيم مستمر للجان الامتحانات والمدرجات حفاظا على سلامة الطلاب.


ونوه  إلى أنه سيتم الكشف على درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان للتٱكد من سلامتهم، ومنع التجمعات سواء قبل الامتحان أو بعده . 

وأوضح أبو الدهب إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان، والحرص على وضع مسافة آمنة بين الطلاب لمنع انتشار الفيروس

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الطلاب سيبدأون  في العودة للمدن الجامعية خلال الفترة المقبلة بحد أدنى 3 أيام قبل انطلاق الامتحانات يوم 20 فبراير.


وقال الدكتور ماجد  فهمي نجم رئيس جامعة حلوان، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إن عودة طلاب المدن الجامعية سيكون يوم الجمعة الموافق  19 فبراير 2020 قبل بدء الامتحانات بمدة 48 ساعة وهذا حتى نتيح للطالب فرصة ترتيب اغراضه فى منتهى الهدوء ومراجعة المواد الدراسية الخاصة به دون اى توتر او قلق .

وأكد الدكتور حسام  الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان  أن حملات التعقيم والتطهير تتم بشكل دائم فى المدينة الجامعية فى إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ولاستقبال الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول

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