التعليم العالي توضح تفاصيل عودة الطلاب للمدن الجامعية

أكد مصدر مسئول بوزارو التعليم العالي والبحث العلمي أن الطلاب سيبدأون في العودة للمدن الجامعية خلال الفترة المقبلة بحد أدنى 3 أيام قبل انطلاق الإمتحانات يوم 20 فبراير.

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وأضاف المصدر في تصريح لصدى البلد، أن المدن الجامعية ستشهد إجراءات احترازية عدة، من بينها التباعد الاجتماعي وتواجد عدد قليل من الطلاب داخل الغريف والالتزام بارتداء الكمامات في الممرات وقياس دراجات الحرارة باستمرار بالاضافة إلى توفير اماكن للعزل في المدن والجامعات.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا اليوم، الأربعاء الموافق 31/12/2020، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وارؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠

- بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢٠





- تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

بينما وجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.