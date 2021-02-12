كل ما تريد معرفته عن توثيق شهادة التخرج

يتساءل الكثير من الطلاب عن كيفية توثيق شهادة التخرج من وزارة التعليم العالي ، والشروط والمتطلبات الخاصة بعملية التوثيق، والتي تختلف على حسب الشهادة التي حصل عليها الطالب.





توثيق شهادة التخرج من وزارة التعليم العالي





- الشهادات الممنوحة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.





يتم التصديق على هذه الشهادة الممنوحة للطالب بخاتم شعار الجمهورية الموجود بالكلية ، حتى يتم توثيق شهادة التخرج من وزارة التعليم العالي .





وأما الشهادات الممنوحة من الجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي والتي لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 داخل جمهورية مصر العربية فيتم توثيق شهادة التخرج من وزارة التعليم العالي وذلك بالنسبة للشهادات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الخاصة .





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وبالنسبة للدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسات التعليمية الغير خاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي مثل كليات جامعة الأزهر وكذلك الجامعات الغير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم(49) لسنة 1972 ، فيكتفي حتى يتم توثيق شهادة التخرج من وزارة التعليم العالي بخاتم الكلية وخاتم شعار الجمهورية الموجود بها.





الشهادات الممنوحة من خارج مصر





يجب توثيق شهادة التخرج من وزارة التعليم العالي والتصديق عليها من قبل الدولة المانحة للطالب هذه الشهادة من خلال المكتب الثقافي المصري الموجود بهذه الدولة ، كما يتم توثيق الأوراق الخاصة بالمعادلة بالقاهرة ، من خلال التصديق عليها من قبل سفارة الدولة التي تتبعها الجامعة المانحة بالقاهرة ومن ثم يتم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية .





وتوثق الشهادات الممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق المكتب الأمريكي بشارع "محي الدين أبو العز" وبعد ذلك يتم توثيقها من الخارجية المصرية، كما توثق الشهادات الممنوحة من انجلترا عن طريق المجلس البريطاني الموجود بحي العجوزة ثم يصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية.





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اسعار توثيق الشهادات





يقدم البريد المصري بالتعاون مع القطاع القنصلي العديد من خدمات توثيق الشهادات والتي تصل إلى 37 شهادة مختلفة ، حيث تشمل جميع أنواع الشهادات الدراسية وشهادات الأحوال المدنية شهادات الخبرة والتوكيلات وغيرها من الشهادات والأوراق الرسمية .





وتكون اسعار توثيق الشهادات ، وفقًا للعام الماضي 11 جنيهًا إضافة إلى 9 جنيهات ، عند تسلم الشهادة في مكتب البريد ، و 25 جنيهًا للتصديق التجاري ، بالإضافة إلى 10 جنيهات عند الاستلام في مكتب البريد ، ورسوم تسليم لمحل الإقامة سواء للتصديق العادي أو القنصلي 20 جنيهًا ، ويحق استرداد رسوم الخدمة فى حالة رفض التصديق القنصلي على الشهادة المراد توثيقها لعدم استيفاء الاعتماد اللازم من الجهات ذات الصلة.





وتمتاز مكاتب البريد في أداء هذه الخدمات في إمكانية الحصول على الخدمة فى نطاق واسع من المكاتب البريدية للتيسير على المواطنين ، كما يتم تسجيل بيانات العميل إلكترونيا .





كما يتم تحصيل رسوم الخدمة آليًا واستخراج إيصال متضمنًا بيانات العميل والمعاملة ، وإمكانية استلام المستندات بعد التصديق عليها بمكاتب البريد، حيث يتم إرسال للعميل رسالة استلام المستندات بعد التصديق عليها أو توثيقها .





ويمكن استلام المستندات بمحل الإقامة ، ويتم إصدار رقم باركود ببيانات العميل والمعاملة لتمكين العميل من تتبع حالة الطلب على الموقع الإلكترونى للبريد المصري.





أوراق توثيق الشهادة من التعليم العالي





يتم تقديم أوراق توثيق الشهادة من وزارة التعليم العالي لمسئول شئون الطلبة داحل الكلية المانحة للطالب شهادة التخرج ، ثم يقوم وكيل الكلية باعتمادها ، ثم يقوم أمين عام الجامعة بعد ذلك بصحة التوقيع عليها وختمها بختم الكلية ، ثم يقوم المختص بالوزارة بالتوقيع على الشهادة وختمها بختم أمين عام الجامعة المبلغ لوزارة الخارجية.