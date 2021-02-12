مصرع طفل صعقا بالكهرباء بمركز العسيرات في سوهاج

لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه صعقًا بالكهرباء إثر ملامسة يداه أحد الأسلاك العارية بمنزله بنجع عصر النويرات بمركز العسيرات في محافظة سوهاج









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بتلقيه إشارة ط من المستشفى المركزي بوصول الطفل "أحمد م ا م"، عامين، ويقيم بنجع عصر النويرات دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.





وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده المدعو "محمد ا م"، 30 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية، مما نتج عنه صعقه ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



