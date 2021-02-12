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رياضة

جوندوجان يحصد جائزة لاعب الشهر بـ الدوري الإنجليزي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:56 م
صدى البلد
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محمد السعيد
حصد إلكاي جوندوجان نجم فريق مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر يناير الماضي.
وذكرت رابطة البريميرليج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إلكاي جوندوجان هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر يناير الماضي، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف.

كان جوندوجان تنافس على جائزة لاعب الشهر مع لينو( آرسنال) - ساكا ( آرسنال) - ستونز ( مانشستر سيتي) - جريليش ( أستون فيلا) -  داوسون ( وست هام)-  ماديسون ( ليستر سيتي) - بيريرا ( وست بروميتش).

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

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