مياه الفيوم: 194 موظفا يؤدون اختبارات المسار الوظيفى الخاص بالترقي

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان نحو ١٩٤ موظفا داخل الشركة اختبارات المسار الوظيفى لكافة التخصصات من أجل حصولهم على الترقية عقب اجتيازهم هذه الاختبارات والتى يتم تنفيذها بالادارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بمحطة العزب الجديدة .





واضاف اللواء مهاب الامير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة ان الاهتمام بالعنصر البشرى ورفع كفاءته العلمية والعملية ضمن أولويات السيد اللواء هشام درة رئيس الشركة وبالتالى توفر الشركة كافة الامكانيات المتاحة لتنفيذ دورات تدريبية تؤهل العاملين وترفع من قدرتهم الفنية من أجل الارتقاء بالشركة وتقديم خدمات جيدة تناسب المواطن الفيومى .









وأشار الدكتور محمود الغندقلى مدير عام الادارة العامة للتدريب ان تدريبات المسار الوظيفى للعاملين تتم فى مواعيدها المحددة حتى يحصل العامل على الترقية بعد اجتيازه الاختبارات التحريرية التى تتفذها الشركة وتشرف عليها لجان من الشركة القابضة حيث تم دخول هذه الاختبارات نحو 194 من العاملين لترقيتهم على الدرجات الوظيفية بكافة التخصصات استمرت على مدار خمسة ايام متواصلة تم فيها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى .













وقام اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم باستلام شهادة ودرع التكريم ممثلا عن الشركة بمحافظة الفيوم.



وأكد، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على الالتزام بمعايير الجودة أثناء عمليات التشغيل والصيانة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل علي المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن.



وأوضح أن خطة سلامة ومأمونية المياه هي الأداة الأكثر فعالية لضمان جودة المياه وأمنها علي الصحة العامة علي الدوام طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ويهدف إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه إلى مراقبة جودة المياه المنتجة من نظم إمداد المياه ووضع منهج شامل لتقييم وإدارة المخاطر ضمن منظومة جودة مياه الشرب ومطابقتها للمعايير من المصدر وحتي المستهلك.

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، شركة مياه الشرب بالفيوم لحصولها على شهادة الاعتماد لخطط سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد مياه محطة قحافة الجديدة بالفيوم، فى إطار تشجيع الشركات التابعة لمواصلة الجهد فى الحفاظ على سلامة ومأمونية مياه الشرب المنتجة.وقام اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم باستلام شهادة ودرع التكريم ممثلا عن الشركة بمحافظة الفيوم.وأكد، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على الالتزام بمعايير الجودة أثناء عمليات التشغيل والصيانة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل علي المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن.وأوضح أن خطة سلامة ومأمونية المياه هي الأداة الأكثر فعالية لضمان جودة المياه وأمنها علي الصحة العامة علي الدوام طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ويهدف إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه إلى مراقبة جودة المياه المنتجة من نظم إمداد المياه ووضع منهج شامل لتقييم وإدارة المخاطر ضمن منظومة جودة مياه الشرب ومطابقتها للمعايير من المصدر وحتي المستهلك.











