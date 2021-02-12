مياه الفيوم: 194 موظفا يؤدون اختبارات المسار الوظيفى الخاص بالترقي

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان نحو ١٩٤ موظفا داخل الشركة اختبارات المسار الوظيفى لكافة التخصصات من أجل حصولهم على الترقية عقب اجتيازهم هذه الاختبارات والتى يتم تنفيذها بالادارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بمحطة العزب الجديدة .
واضاف اللواء مهاب الامير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة ان الاهتمام بالعنصر البشرى ورفع كفاءته العلمية والعملية ضمن أولويات السيد اللواء هشام درة رئيس الشركة وبالتالى توفر الشركة كافة الامكانيات المتاحة لتنفيذ دورات تدريبية تؤهل العاملين وترفع من قدرتهم الفنية من أجل الارتقاء بالشركة وتقديم خدمات جيدة تناسب المواطن الفيومى .
وأشار الدكتور محمود الغندقلى مدير عام الادارة العامة للتدريب ان تدريبات المسار الوظيفى للعاملين تتم فى مواعيدها المحددة حتى يحصل العامل على الترقية بعد اجتيازه الاختبارات التحريرية التى تتفذها الشركة وتشرف عليها لجان من الشركة القابضة حيث تم دخول هذه الاختبارات نحو 194 من العاملين لترقيتهم على الدرجات الوظيفية بكافة التخصصات استمرت على مدار خمسة ايام متواصلة تم فيها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى .