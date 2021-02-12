ضبط 3 شباب وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المختلفة في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج من ضبط ٣ شباب وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المختلفة متخذين من مراكز المحافظة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات من ضبط ٣ شباب وبحوزتهم ٤٣ لفافة لمادة الشابو المخدر، و٢٥ قطعة لجوهر الحشيش، و٣٠ قرص تامول مخدر.





وبمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط وبتضيق الخناق عليهم اقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار.



