سكرتير مساعد أسيوط يترأس حملة نظافة لرفع المخلفات بحي شرق

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والأتربة من الشوارع لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بمحافظة أسيوط وتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام.





اقرأ أيضا :

















ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط حملة نظافة ببعض شوارع والمناطق بحي شرق مدينة أسيوط حيث تم رفع القمامة والمخلفات من منطقة شارع التحكم المركزي بجوار مزلقان رياض وسور مصنع الغزل وشارع المعهد الديني وكنس الشوارع بسيارات الكنس الآلي ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة



