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محافظات

سكرتير مساعد أسيوط يترأس حملة نظافة لرفع المخلفات بحي شرق

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:22 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والأتربة من الشوارع لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بمحافظة أسيوط وتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام.

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ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط حملة نظافة ببعض شوارع والمناطق بحي شرق مدينة أسيوط حيث تم رفع القمامة والمخلفات من منطقة شارع التحكم المركزي بجوار مزلقان رياض وسور مصنع الغزل وشارع المعهد الديني وكنس الشوارع بسيارات الكنس الآلي ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة 

وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين وبمشاركة مسئولي النظافة والتجميل والإشغالات بالحي وبالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة واللوادر وسيارات نقل القمامة وغيرها من معدات النظافة رافقه خلال الجولة التفقدية أيمن محروس رئيس حي شرق ومروان إبراهيم نائب رئيس الحي.
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