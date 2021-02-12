حصاد الأزهر في أسبوع.. مقررات شهر يناير محذوفة ولن ترد في أسئلة الامتحانات ومجمع البحوث يعلن موعد المقابلة الشخصية لمسابقة الابتعاث

حصاد الأزهر في أسبوع

شيخ الأزهر يوافق على منح ومكافآت شهرية للمعلمين

مجمع البحوث يعلن موعد المقابلة الشخصية لمسابقة الابتعاث

رئيس جامعة الأزهر يكافئ طالبا كفيفا

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شهدت مشيخة الأزهر وقطاعاتها المختلفة، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات وقرارات مهمة، نرصد أبرزها.





في البداية، أعلن المجلس الأعلى للأزهر، موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على زيادة بدل المعلم ومنح حافز شهري إضافي، ومنح حافز شهري لشاغلي شيخ معهد ووكيل معهد نظير إدارة المعهد بواقع 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.





وأعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية عن مرحلة المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للعام 2020 / 2021.



ومن المقرر أن يتم عقد المقابلات خلال الفترة من 16 / 2 /2021 حتي 23 / 2 / 2021 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة. وللاستعلام عن موعد المقابلة الشخصية لمسابقة الابتعاث.. اضغط هنا





و أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، باجتهاد طلاب العلم من ذوي القدرات الخاصة وحرصهم على تلقي العلم على الرغم من التحديات التي تواجههم.