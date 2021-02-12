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برلمان

برلمانية: تسريح عمالة المنشآت السياحية يحولهم إلى إرهابيين

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:09 م
النائبة أمانى أميل
النائبة أمانى أميل الشعولى
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القسم السياسي
قالت النائبة أمانى أميل الشعولى، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن قرار وزير السياحة والأثار فى تنفيذ الإجراءات الرادعة للمنشآت السياحية التى تقوم بتسريح العمالة و تنهى خدمتهم.

وأضافت الشعولى، فى تصريحات خاصة، لـ"صدى البلد" أن فى حالة تسريح العمالة و قطع رزقهم ممكن يحولهم إلى إرهابيين وذلك لمنع مصدر الدخل الأساسى لهم، موضحة أن هذا القرار فى إطار تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة المصرية بالحفاظ على العمالة في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي من أجل الحفاظ على العمالة.

ومن جانبها، طالبت أمين سر لجنة السياحة، الوزارة برفع فوائد التأمينات من على القطاعات حتى تتمكن من دفع رواتب العاملين و عدم تسريحهم وإنهاء خدمهم وذلك لعجز القطاعات و الشركات السياحية من دفع الرواتب، مشيرة إلى أن هذه المنشآت السياحية تحارب العجز التى تشاهده فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن يمكن للمستثمرين الهروب و غلق القطاع نهائيًا فى ظل الضغوط التى تتحملها . 

يذكر أن مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، السيد عبد الفتاح العاصي أكد أن فى إطار الدور الرقابى الذى تقوم به وزارة السياحة أن الوزارة تتخذ إجراءات رادعة ضد أى منشأة أو شركة تقوم بتسريح العمالة و انهاء خدماتهم، حيث خصصت الوزارة الخط الساخن رقم 19654 لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، مؤكدا  ضرورة قيام العاملين حال تعرضهم للتسريح، أن يتقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن أو شكاوى مكتوبة إلى الإدارات المختصة بالوزارة و هما الإدارة المركزية لشركات السياحة والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.
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