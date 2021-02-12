برلمانية: تسريح عمالة المنشآت السياحية يحولهم إلى إرهابيين

قالت النائبة أمانى أميل الشعولى، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن قرار وزير السياحة والأثار فى تنفيذ الإجراءات الرادعة للمنشآت السياحية التى تقوم بتسريح العمالة و تنهى خدمتهم.





وأضافت الشعولى، فى تصريحات خاصة، لـ"صدى البلد" أن فى حالة تسريح العمالة و قطع رزقهم ممكن يحولهم إلى إرهابيين وذلك لمنع مصدر الدخل الأساسى لهم، موضحة أن هذا القرار فى إطار تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة المصرية بالحفاظ على العمالة في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي من أجل الحفاظ على العمالة.





ومن جانبها، طالبت أمين سر لجنة السياحة، الوزارة برفع فوائد التأمينات من على القطاعات حتى تتمكن من دفع رواتب العاملين و عدم تسريحهم وإنهاء خدمهم وذلك لعجز القطاعات و الشركات السياحية من دفع الرواتب، مشيرة إلى أن هذه المنشآت السياحية تحارب العجز التى تشاهده فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن يمكن للمستثمرين الهروب و غلق القطاع نهائيًا فى ظل الضغوط التى تتحملها .



