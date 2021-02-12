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تعليم

عميد هندسة القاهرة يكشف عن كيفية إجراء امتحانات الدراسات العليا والبكالوريوس

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:05 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن الامتحانات ستعقد بالكلية لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ، إعتبارًا من يوم 20 من الشهر الجاري .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنها ستتم حضوريا في مقر الكلية لطلاب المرحلتين ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة .

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وأضاف "عبد الفتاح" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا لعدد اللجان الموجودة بالكلية ، منعا للتجمعات والتكدسات بينهم داخل اللجان وقاعات الامتحانات .

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أنه سيتم مغادرة الطالب فور الانتهاء من إجراء الامتحان ، وعدم السماح بأي تجمعات طلابية داخل الكلية .

وأن الجامعة قامت بتزويد الكليات بكافة الإمكانيات الطبية ، تحسبًا لأي ظروف صحية طارئة .

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