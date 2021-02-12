عميد هندسة القاهرة يكشف عن كيفية إجراء امتحانات الدراسات العليا والبكالوريوس





قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن الامتحانات ستعقد بالكلية لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ، إعتبارًا من يوم 20 من الشهر الجاري .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنها ستتم حضوريا في مقر الكلية لطلاب المرحلتين ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة .





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وأضاف "عبد الفتاح" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا لعدد اللجان الموجودة بالكلية ، منعا للتجمعات والتكدسات بينهم داخل اللجان وقاعات الامتحانات .





وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أنه سيتم مغادرة الطالب فور الانتهاء من إجراء الامتحان ، وعدم السماح بأي تجمعات طلابية داخل الكلية .





وأن الجامعة قامت بتزويد الكليات بكافة الإمكانيات الطبية ، تحسبًا لأي ظروف صحية طارئة .



