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سيارات

لو مبتدئ في القيادة.. هذه السيارة مناسبة لك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
يحتاج دائما الشخص في القيادة إلى سيارة عملية ورخيصة لكي تلبى احتياجاته في الفترة التي يمارس فيها القيادة ، وتعتبر سيارة دايو لانوس من افضل السيارات على الإطلاق التي تناسب هؤلاء الأشخاص .

تعتبر لانوس من السيارات التي تتمتع بثبات عالي على الطريق يساعد على تعلم القيادة بشكل افضل ، والسيارة تستمد قوتها بمحرك رباعي الإسطوانات أحادي الكامة مع 8 صبابات بسعة 1300 إلى 1500 سي سي ،كما أنه يعطي قدرة من 75 إلى 86 حصان ، ويوجد أيضا في السيارة نظام تغذية الوقود عن طريق الحقن الإلكتروني .


السيارات تتمتع بمتانة جيدة على الطريق ، وتعتمد على شاسيه قوي ، وتعتبر من أكثر السيارات الأنسيابية على الطريق واستهلاكها للبنزين منخفض جدا ، السيارة مناسبة جدا للسيدات أو الفتيات في مقتبل العمر ، وللشباب أيضا لمن يريد أيضا سيارة منخفضة التكاليفة.


وسنجد أن قطع غيار السيارة متوفرة جدا، وثبات السيارة على الطريق معقول وإن كان يسوء إلى حد ما فوق الـ 120، وفرامل السيارة تأتي بنظام ABS .



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