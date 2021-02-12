ترحيب كبير وهتافات من مشجعي الأهلي لـ الشناوي في مطار القاهرة .. شاهد

شهدت صالة مطار القاهرة الدولي، استقبالا حافلا وترحيبا كبيرا من قبل مشجعي الأهلي لـ محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، وذلك فور وصوله إلى المطار برفقة بعثة النادي القادمة من الدوحة، عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم للأندية وتتويج الفريق بالميدالية البرونزية.
وهتف مشجو الأهلي المتواجدون، بمحيط صالة المطار لـ محمد الشناوي فور خروجه من الصالة، فيما حرص العديد على التقاط صور تذكارية معه.
ووصلت بعثة النادي الأهلى مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS3201، وسط استقبال حافل حيث تم استقبال لاعبي الفريق بأطواق الورود داخل صالة المطار، كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التي نقلت الفريق من الدوحة إلى القاهرة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة علي هذا الإنجاز الرياضي الجديد.
وبالتزامن مع وصول بعثة الأهلي شددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة، حيث تم الدفع برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالنادي الأهلي عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.
وقدم الأهلي عروضا قوية في البطولة وتوج بالميدالية البرونزية، محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس، على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.