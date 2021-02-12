ترحيب كبير وهتافات من مشجعي الأهلي لـ الشناوي في مطار القاهرة .. شاهد

شهدت صالة مطار القاهرة الدولي، استقبالا حافلا وترحيبا كبيرا من قبل مشجعي الأهلي لـ محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، وذلك فور وصوله إلى المطار برفقة بعثة النادي القادمة من الدوحة، عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم للأندية وتتويج الفريق بالميدالية البرونزية.





وهتف مشجو الأهلي المتواجدون، بمحيط صالة المطار لـ محمد الشناوي فور خروجه من الصالة، فيما حرص العديد على التقاط صور تذكارية معه.



