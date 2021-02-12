اهم الاخبار.. الرئيس يهنئ الأهلي على برونزية مونديال الاندية.. انخفاض جديد في الحرارة غدا.. وتحقيقات طبيب الاسنان المتحرش بالرجال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية.





الرئيس السيسي مهنئا الأهلى: أداؤكم مشرف ولن ندخر جهدا لدعم الرياضة والشباب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لفريق النادي الأهلى عقب تحقيق المركز الثالث وحصوله على الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية الذى أقيم بقطر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





قرار جديد من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي ليفربول تسعى لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، خلال الفترة الماضية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة اختناقا بالغاز في أسيوط

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم اختناقا داخل شقتهم بحي غرب مدينة أسيوط بسبب تسرب الغاز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الضرائب: تشغيل الفاتورة الإلكترونية إلزاميا فى 15 فبراير

أكد رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم على ثلاث مراحل حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى منها بنجاح فى 15/11/2020 ، ويهيب رئيس مصلحة الضرائب بالشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي يبدأ التشغيل الإلزامي لها في 15 فبراير الحالي سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتعرضوا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وضرورة استعداد باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيبدأ التشغيل الإلزامي للمرحلة الثالثة في 15 مايو القادم .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تعديلات قانون الطوارئ تمنح الحكومة حق تعطيل الدراسة في هذه الحالة

لم تعلن وزاتي التعليم جدول الامتحانات حتى الآن كما لم تعلن موقف الامتحانات أيضا، وسط تساؤل وترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن مصير الامتحانات هذا العام في ظل كورونا وارتفاع أعداد الإصابات في مصر مؤخرا والتي تخطت الـ 600 حالة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد كثرة الشكاوى.. قرار جديد من التعليم بشأن مصروفات المدارس التجريبية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المديريات التعليمية بجميع المحافظات رصدت عزوف أولياء امور تلاميذ نظام التعليم الجديد (رياض الاطفال والصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي) في المدارس الرسمية للغات ، عن دفع ثمن الكتب نظرا لارتفاع اثمانها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





خلال 48 ساعة.. 100 ألف جنيه غرامة الشركات المخالفة للفاتورة الإلكترونية

بعد تطبيق المرحلة الأولى منها بنجاح منتصف نوفمبر الماضي، تستعد مصلحة الضرائب إلى تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية، منتصف الشهر الجاري (15 فبراير)، وفقا لما أعلنه رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد قرار الحكومة.. تعرف على شروط وإجراءات تراخيص البناء الجديدة

تمهديا لعودة البناء، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب، من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس إلى اجتماع، يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





طقس بارد.. الأرصاد: انخفاض جديد في الحرارة غدا يصاحبه رياح وشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على البلاد، اعتبارا من غد السبت، حيث يكون الطقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلًا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا والرياح معتدلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





روسيا تتراجع عن تصريحات وزير خارجيتها بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أعلن قصر الكرملين الروسي، اليوم الجمعة، أن تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، حول قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، فُسرت خطأ من قبل وسائل الإعلام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





اتهمتها بعدم النزاهة.. الصين تحظر بث الـ BBC على أراضيها

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، حجب بث هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" من شبكات التلفزيون الخاصة بها، فيما قالت الإذاعة العامة في هونج كونج، إنها ستوقف بث الإذاعة البريطانية، وذلك بعد أسبوع من إلغاء بريطانيا ترخيص البث لتلفزيون الصين الرسمي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





لأول مرة.. إثيوبيا تعترف بوقوع حالات اغتصاب في تيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اعترافها بتعرض عشرات النساء في إقليم تيجراي للاغتصاب، وذلك عقب الفوضى التي حلت بالإقليم خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش الإثيوبي للإطاحة بقادة الإقليم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





وصول بعثة الأهلي لمطار القاهرة عقب الحصول على برونزية العالم

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، وذلك في صالة ٤ «كبار الزوار»، بعد إنجاز حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ننشر شهادة الفنان عباس أبو الحسن بعد تحرش طبيب الأسنان به

حصل موقع صدي البلد علي نص شهادة الفنان عباس أبو الحسن في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في واقعة اتهام طبيب الأسنان الشهير باسم سمير بهتك عرض 4 رجال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ننشر أمر إحالة طبيب الأسنان الشهير لاتهامه بهتك عرض 4 رجال.. خاص

أمرت "النيابة العامة" بإحالة طبيب الأسنان الشهير باسم س -محبوسًا- إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



