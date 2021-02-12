ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس رياضية مثيرة.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:54 م
ايمان العاصي
ايمان العاصي
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة ايمان العاصي صورة جديدة  من داخل الجيم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".

وظهرت إيمان العاصي بإطلالة رياضية وهي تستعرض رشاقتها وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها .

يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف.. تعرف عليه

مدرب منتخب مصر السابق: مصحيناش فجأة لقينا الأهلي تالت كأس العالم

السلالات الجديدة.. أستاذ مناعة يزف خبرا سارا بخصوص كورونا

شاهد.. دعم جماهير الأهلي لـ مروان محسن عقب وصوله مطار القاهرة

مياه المنيا تعلن ضعف المياه لمدة 48 ساعة بـ 3 مناطق

سيد عبدالحفيظ يكشف دور الخطيب في الوصول لـ كأس العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

نباح كلب ينقذ سيدة من الموت بعد نشوب حريق مدمر بـ بيتها.. تفاصيل وصور

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك