بيان عاجل من بيراميدز بشأن التجربة في الدوري المصري

أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه، بيانا رسميا أعلنوا فيه استمرار التجربة الاستثمارية الرائدة للنادي في الكرة المصرية، ونفي كل ما يتردد عن وجود نية لإيقاف المشروع، وللتأكيد على أن النادي يسير بخطوات ثابتة وأمامه تحديات كبيرة، ولديه خطط واضحة لأن يكون منافسا على كل البطولات، بجانب التحضير للإعلان والكشف عن خطط جديدة مستقبلا.





أوضح بيراميدز في بيانه الرسمي على لسان سالم الشمسي أنه يفخر بكونه جزءا مهما من الرياضة المصرية وكرة القدم تحديدا وبات أحد الروافد المهمة لدعم المنتخبات المصرية في مختلف أعمارها بأفضل اللاعبين والنجوم في جميع المراكز، وموضحا أنه يدرك أن أي تجربة جديدة تواجه بعض التحديات والعوائق، ولكن ذلك لن يثني الإدارة عن المضي قدما في المشروع والتوسع بشكل أكبر مستقبلا.





شدد الشمسي ومجلس الإدارة على توجه الشكر لجميع القائمين على المشروع من رئيس تنفيذي وإدارة تنفيذية وإدارة فنية وجهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، وتؤكد ثقتها ودعمها اللامحدود لهم مع التأكيد على سلك الطرق القانونية تجاه من يتعرض لمن ينتمي للنادي، وموجهة الشكر كذلك للجماهير المصرية المحترمة والإعلام المساند لمشروع بيراميدز الطموح.





وجاء في البيان الرسمي:





يؤكد مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه، اعتزازهم الكبير بالتجربة الاستثمارية المميزة في مصر وفخرهم بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها كيان النادي في مدة زمنية بسيطة، وسط كوكبة من الأندية الأكبر والأعرق في مصر وأفريقيا، والتشديد على المضي قدما في تلك التجربة، والتي نسعى من خلالها للمساهمة في النهوض بالرياضة المصرية وكرة القدم خلال السنوات المقبلة، ولما يشكله لنا من فخر كبير أن نكون جزءا لا يتجزأ من المنظومة الرياضية المصرية العريقة، وأن نشارك في تشكيل قاعدة البناء للشباب المصري في ظل القيادة الرشيدة للدولة المصرية، وأن نعمل على اكتشاف ومساعدة وتطوير الآلاف من النجوم الصغار، ولنكون سندا دائما وداعما رئيسيا للكرة المصرية والمنتخبات الوطنية.

ونود أن نوضح أن الإدارة عازمة على استكمال المشروع بالأهداف التي وضعتها منذ إعلان الاستحواذ على أسهم النادي، معولين في ذلك على الأغلبية من جماهير ومسؤولي الكرة المصرية الذين يقدرون الجهود المبذولة للتطوير والتقدم على أساس من الاحترام المتبادل والروح الرياضية فيما يصب في المصلحة العامة للكرة المصرية مع تفهمنا الكامل أن تجربة بيراميدز الجديدة والمختلفة قد تجد صعوبة في تقبلها عند البعض في من لا يرغبون في وجود منافسة قوية غير مدركين اهمية وجود تلك المنافسة لصالح الكرة المصرية.

ويؤكد مجلس الإدارة أن التجربة تسير بصورة طيبة وفقا للخطط طويلة وقصيرة المدى، وأنه لا يلتفت للمهاترات والشائعات ، ولا يتعامل بالقطعة أو ينظر بشكل مجتزأ لمسيرة فريق الكرة الأول والسياسة العامة للإدارة هي التركيز على المشروع والمنظومة المتكاملة, كما يؤكد مجلس الإدارة انه سيقف داعما لكل من يعمل داخل منظومته، ويسانده بكل قوة، ولن يقف مكتوف الأيدي مع أي متجاوز في حقه، و سيتخذ ضده كل الإجراءات القانونية اللازمة.

ولعل السنة الماضية تعطي لنا مؤشرا كبيرا عن نجاح تلك السياسة، حيث كان النادي قريب من تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في أول مشاركة تاريخية له في البطولة القارية التي حل وصيفا فيها، كما حقق المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز، وخلال المواسم القادمة يسعى للمنافسة على جميع البطولات، مشددين على سعادتنا بالمنافسة الشريفة عالية المستوى محليا وهو ما يساعد على إفراز أندية قوية تستطيع تمثيل الكرة المصرية بتميز في كافة المنافسات العالمية والقارية.

ويستغل مجلس الإدارة الفرصة لتوجيه الشكر والثقة الكاملة للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية والمدير الفني والإدارة الفنية، واللاعبين على صادق الجهد المبذول من أجل رفعة ناديهم واستكمال مشروعنا سويا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة بنهاية الموسم في البطولات التي ينافس الفريق خلالها، كما نعبر عن الامتنان العميق لجميع المسئولين والجماهير والإعلاميين الداعمين للمشروع والوقوف بجواره ليكون نموذجا إيجابيا يحتذى به ويشجع جميع الراغبين في الاستثمار بالقطاع الرياضي المصري، ويعطي مثالا لحقيقة البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تعكف على توفيرها الحكومة المصرية.



