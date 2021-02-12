برلماني: إرسال مصر مساعدات طبية بـ80 مليون جنيه يؤكد قدراتها الصحية

قال النائب شحاته ابو زيد امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إرسال مصر مساعدات طبية ودوائية بـ 80 مليون جنيه إلى 30 دولة أفريقية خلال جائحة كورونا يؤكد ريادتها من جهة ووجود احتياطي ضخم من المستلزمات الطبية والدوائية سمح للبلاد بإمداد الدول الأفريقية بما تحتاجه من جهة أخرى.









وقال أبو زيد خلال تصريحات له اليوم، إن مصر القوية الفاعلة، هى عنوان المرحلة التي يقودها الرئيس السيسي، موضحا أن مصر استعادت دورها عربيا وأفريقيا، مضيفا أنها تغلبت على مشاكلها بالفعل وأصبح الوطن على المسار الصحيح، كما أن ثمار الإصلاح الاقتصادي والمالي تؤتي أكلها في البلاد.













وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر لم تدخر جهدا في الاستمرار في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى بعلاج مليون افريقى من فيروس بى وسى خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مصر بها 7 ملايين نسمة من المقيمين علي أرضها من الأجانب، تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحمايتهم من تفشى الوباء، وهذا يؤكد أن مصر تعاملت مع جائحة كورونا بكل قوة واستعداد.









وأكد أبو زيد، أن مؤشرات التعافي من الوباء، تؤكد أن مصر نجحت تماما في التصدي له عكس دول أخرى ترنحت أمامه.