عصام شلتوت: موسيماني واجه بايرن ميونخ على طريقة فيلم شيء من الخوف

قال عصام شلتوت، الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي، إن النادي الأهلي حقق ريمونتادا في مباراته أمام فريق بالميراس البرازيلي واستطاع حصد برونزية كأس العالم للأندية، بعد الأداء الذي قدمه أمام بايرن ميونخ الألماني وهزيمته بهدفين نظيفين.





وأضاف عصام شلتوت خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بايرن ميونخ أقوى فريق في العالم حاليا و"يكسر عظام منافسيه كرويا"، لافتا أنه يقدم عروضا قوية على مدار الثلاث سنوات الأخير وتغلب علي برشلونة 8/2ـ والأرسنال 10/2.





وتابع الكاتب الصحفي، بيتسو موسيماني مدرب المدير الفني للنادي الأهلي، قدم مباراة في حدود الإمكانات المتاحة، ولم يكن بالإمكان أكثر مما كان، "فواجه بايرن ميونخ على طريقة فيلم شيء من الخوف" وتعامل بواقعية شديدة واستطاع الخروج من المبارة بأقل المضاعفات.