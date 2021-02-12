إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة في حادث انقلاب سيارة علي الطريق السريع بقرية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.





كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة علي الطريق السريع أمام قرية الغريب - دائرة المركز.



