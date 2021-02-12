ماذا كان يفعل ترامب أثناء جلسة محاكمته؟

فضل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدم مشاهدة جلسات محاكمته في مجلس الشيوخ بتهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي، حيث اختار ممارسة لعبته المفضلة "الجولف" في ملعب ويست بالم بيتش.









ونشرت صحيفة "ديلي ميل" صورا لدونالد ترامب وهو يرتدي قميص أبيض ويلعب الجولف في ويست بالم بيتش الذي يزوره بشكل متكرر منذ انتقاله للسكن في ولاية فلوريدا عقب انتهاء ولايته في 20 يناير الماضي.









وقالت الصحيفة إن ترامب وصل إلى ناديه للجولف يوم أمس الخميس، حيث أمضى ساعات في اللعب بينما كان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يؤكدون أن مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول كانوا يتبعون أوامره.









وأوضحت أن ترامب كان يلعب بوتيرة بطيئة، حيث أمضى أكثر من 3 ساعات في اللعب ولم يتجاوز الحفرة الرابعة عشر.









ووجه فريق الادعاء في مجلس الشيوخ اتهامات لترامب بتحريض أنصاره على التمرد واقتحام الكونجرس يوم 6 يناير، بينما يؤكد محامو الرئيس السابق أن المحاكمة بمثابة انتقاما سياسيا من الملياردير الجمهوري المثير للجدل.



