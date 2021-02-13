تعرف على المرشح لمنصب المدرب العام في الإسماعيلي

اقترب أشرف خضر، نجم الإسماعيلي، والمدير الفني السابق لفريق منتخب السويس أحد أندية القسم الثاني لمنطقة القاهرة والقناة، من تولي منصب المدرب العام في جهاز البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة.





وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تراجع عن الموافقة على طلب البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق، بإستقدام مدرب عام للفريق من موطنه للإنضمام للجهاز المعاون للفريق.





وعلم موقع "صدى البلد" أن الإسماعيلي وافق على طلب المدير الفني خلال الفترة الماضية، إلا أن الهزيمة التي تلقاها الإسماعيلي أمام الإتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالأمس في الدوري، سبب تراجع الإسماعيلي والإستقرار على أن يكون المدرب العام في جهاز الإسماعيلي، مدرب مصري وتحديدًا من أبناء النادي الإسماعيلي.





وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بدون راحة الاستعداد لملاقاة فريق لافيينا أحد أندية القسم الرابع بعد غد الأحد فى دور ال٣٢ من بطولة كأس مصر.





المران اشتمل على خوض الأساسيين تدريبات استشفائية فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعي.





وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم أحمد الدهراوى.





واختتم المران بتقسيمة مصغرة، تم خلالها وضع مجموعة من الخطط الفنية والخططية.