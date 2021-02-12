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وزير الخارجية عن سد النهضة: لن نتهاون في حقوق المصريين

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:05 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تراعى مصالح شعبها ولا تتهاون أبدا فى حق من حقوق المصريين.

وأشار شكري في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصر تعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين من قضية "سد النهضة"، منوها أننا نبحث عن اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بشكل متكافئ.

واضاف شكري: : "نحن نضع أنفسنا في موضع الجانب الإثيوبى ونسعى لتحقيق مصالحه في توليد الكهرباء، طالما يراعى الحفاظ على المياه، نحن منفتحون وليس لدينا أى مشكلة، ونرى أن الموقف المصرى يحمل تطورا منذ بداية المفاوضات، طالما هناك مراعاة للمصالح المشتركة".

وأوضح شكري، أن الجانب المصرى طرح طرحا موضوعيا وعادلا وبه كثير من المرونة للتوصل إلى نتيجة في بداية المفاوضات، وتؤكد مصر على عزيمتها والتزامها بالتوصل إلى اتفاق في هذا الملف.

واستطرد قائلا: "نعلم جيدا أن هناك موانع فاصلة، ونحن ندرك خطورة وحجم الوقت، ومن الأفضل ألا نتكهن بشئ سلبي والمسار تحت رعاية الاتحاد الأفريقى ولدينا أمل بأن يستمر رئيس الكونغو في استئناف المفاوضات ونتطلع إلى التعاون مع السودان بعد تشكيل الحكومة الجديدة لوضع التصور حول الخطوات المقبلة في هذه القضية".
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