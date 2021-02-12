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سامح شكري: خط السيسي الأحمر في ليبيا كان حجر الأساس للاتفاق السياسي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:18 م
سامح شكري
سامح شكري
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عبد الخالق صلاح
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن الخط لأحمر الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ليبيا، كان حجر أساس للاتفاق بين الأشقاء الليبيين.

وأضاف" شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية، أن الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي من قاعدة سيدي براني "سرت- الجفرة"، كان خط البداية الذي فتح الطريق أمام الحل السياسي، وغلق الحل العسكري نهائيا.


وتابع: "الدولة المصرية انخرطت في معاناة الأشقاء في عدد من المواضع الهامة سواء اللجنة العسكرية أو الدستورية والتفاهمات السياسية ودعم المبعوث الأممي والتنسيق معه للوصول إلى هذا المسار السياسي"

وعن سد النهضة، قال سامح شكرى، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تراعى مصالح شعبها، ولا تتهاون أبدا فى حق من حقوق المصريين.

وأشار شكري، إلى أن مصر تعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين من قضية "سد النهضة"، منوها بأننا نبحث عن اتفاق قانونى وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بشكل متكافئ.

واضاف شكري: : "نحن نضع أنفسنا في موضع الجانب الإثيوبى ونسعى لتحقيق مصالحه في توليد الكهرباء، طالما يراعى الحفاظ على المياه، نحن منفتحين ووليس لدينا أى مشكلة، ونرى أن الموقف المصرى يحمل تطور منذ بداية المفاوضات، طالما هناك مراعاة للمصالح المشتركة".

وأوضح وزير الخارجية، أن الجانب المصرى طرح طرحا موضوعيا وعادلا وبه كثيرا من المرونة للتوصل إلى نتيجة في بداية المفاوضات، وتؤكد مصر على عزيمتها والتزامها بالتوصل إلى اتفاق في هذا الملف.

واستطرد قائلا: "نعلم جيدا أن هناك موانع فاصلة، ونحن ندرك خطورة وحجم الوقت، ومن الأفضل ألا نتكهن بشئ سلبي والمسار تحت رعاية الاتحاد الأفريقى ولدينا أمل بأن يستمر رئيس الكونغو في استئناف المفاوضات ونتطلع إلى التعاون مع السودان بعد تشكيل الحكومة الجديدة لوضع التصور حول الخطوات المقبلة في هذه القضية".
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