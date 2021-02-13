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رياضة

مدحت عبدالهادي: سوء التوفيق حرمنا من فوز كبير على مولودية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:17 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مدحت عبدالهادي المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك  عن أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام مولودية الجزائر في الشوط الثاني لكنه لم يكن في أفضل بالشوط الأول.. مشددا على أن عدم التوفيق وارد في كرة القدم وهذا ما ظهر اليوم.. حيث قمنا بعمل كل شيء في الكرة امام مولودية ولكن عدم التوفيق منعنا من تسجيل الأهداف.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات، بعد المباراة : "كنت أتمنى الحصول على الثلاث نقاط خصوصًا ان المباراة تقام على أرضنا.. لكن اللاعبين قاموا بالمطلوب ولو كان هناك توفيق لسجلنا أكثر من هدف.. متمنيا تحقيق الفوز في مباراة بطل السنغال بالجولة الثانية".

وأشار مدرب الزمالك إلى أن الفريق يمتلك الكثير من الحلول ونحاول تنفيذها على مدار المباراة.. مشيرا الى أن شيكابالا نفذ المطلوب منه بالكامل ونجح في عمل شكل هجومي مميز للفريق.. كما نجح زيزو في مهمته كمدافع أيمن والجميع نفذ المطلوب داخل الملعب حتى بعد تغيير المراكز.

واختتم عبدالهادي تصريحاته: "سنغلق صفحة مباراة اليوم ونعد الجماهير بتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة".

وتعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالمباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.
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