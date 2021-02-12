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توك شو

عادل الفار عن وعكته الصحية: صحابي ضحكوا عليا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:52 م
عادل الفار
عادل الفار
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حمزة شعيب
كشف الفنان عادل الفار، كواليس مروره بوعكة صحية شديدة كادت أن تودي بحياته خلال الفترة الماضية.

وقال الفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الاولى المصرية"،: "ابنتي هي التي لاحظت مرضي وقامت على الفور بنقلي للمستشفى من أجل سرعة إسعافي".

وأردف: "مريت بظرف صعب وكنت سهران مع ناس صحابي ضحكوا عليا وأدوني حاجات معرفش هى إيه وهي اللي تعبتني، وحابب أقول للشباب، محدش يثق في حاجة غريبة ميعرفهاش".

ولفت إلى أن وعكته الصحية كانت سببا في معرفة الكثير من الحقائق حول من يحيطون به، مطالبا الشباب بتحري الدقة في أي تعاملات يومية لهم.
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