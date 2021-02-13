لمرسيدس تحتفل بأنتاج السيارة رقم 50 مليون.. صور

احتفلت امس شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الالمانية بإنتاج السيارة رقم 50 مليون والتي كانت سيارة من طراز مرسيدس اس كلاس mercedes s class maybach 2021 وكانت هي بطل هذة اللحظة التي وصفتها مرسيدس بالتاريخية .





وحملت السيارة مرسيدس اس كلاس mercedes s class maybach 2021 رقم 50 مليون وخرجت من مصنع Sindelfingen الألماني، والمقرر إنتاجه للسيارة مرسيدس mercedes eqs 2022 الكهربائية بالكامل ، وتنوي مرسيدس طرح 6 موديلات كهربائية ضمن عائلة EQ الجديدة بحلول عام 2022.





وصرح جورج بورزير عضو مجلس إدارة مرسيدس قائلا : إنتاج 50 مليون سيارة هو معلم هام في تاريخ مرسيدس ، وإنجاز استثنائي للعائلة الالمانية، و عبر عن شكره لـزملائه في المصانع حول العالم لجهودهم وحرفيتهم و التي صنعت اسم عريق مثل مرسيدس .



