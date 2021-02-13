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سيارات

لمرسيدس تحتفل بأنتاج السيارة رقم 50 مليون.. صور

السبت 13/فبراير/2021 - 02:01 ص
مرسيدس تحتفل بأنتاج
مرسيدس تحتفل بأنتاج السيارة رقم 50 مليون
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اشرف عطية
احتفلت امس شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الالمانية بإنتاج السيارة رقم 50 مليون والتي كانت سيارة من طراز مرسيدس اس كلاس mercedes s class maybach 2021 وكانت هي بطل هذة اللحظة التي وصفتها مرسيدس بالتاريخية . 

وحملت السيارة  مرسيدس اس كلاس mercedes s class maybach 2021 رقم 50 مليون وخرجت من مصنع Sindelfingen الألماني، والمقرر إنتاجه للسيارة مرسيدس mercedes eqs 2022 الكهربائية بالكامل ، وتنوي مرسيدس طرح 6 موديلات كهربائية ضمن عائلة EQ الجديدة بحلول عام 2022.

وصرح جورج بورزيرعضو مجلس إدارة مرسيدس قائلا : إنتاج 50 مليون سيارة هو معلم هام في تاريخ مرسيدس ، وإنجاز استثنائي للعائلة الالمانية، و عبر عن شكره لـزملائه في المصانع حول العالم لجهودهم وحرفيتهم و التي صنعت اسم عريق مثل مرسيدس .

 مرسيدس اس كلاس mercedes s class maybach 2021 تأتي بمحركين الأول V8 دبل تيربو 4000 سي سي بقوة 496 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر ودفع كلي و هذا المحرك الجبار متصل بفتيس اوتوماتيك 9 سرعات مع إصدار حصري قادم بمحرك V12 سعة 6000 سي سي.

تأتي  مرسيدس اس كلاس mercedes s class maybach 2021 بقاعدة عجلات أطول بـ 7.1 إنش لتوفير داخلية أكثر رحابة، مع مزايا التدفئة والتهوية والماساج للمقاعد في جميع الوضعيات، بالإضافة إلى تدفئة وتهوية مساند الأذرع وألواح الأبواب .
لمرسيدس تحتفل بأنتاج السيارة رقم 50 مليون.. صور
لمرسيدس تحتفل بأنتاج السيارة رقم 50 مليون.. صور
لمرسيدس تحتفل بأنتاج السيارة رقم 50 مليون.. صور
لمرسيدس تحتفل بأنتاج السيارة رقم 50 مليون.. صور
لمرسيدس تحتفل بأنتاج السيارة رقم 50 مليون.. صور
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