لمرسيدس تحتفل بأنتاج السيارة رقم 50 مليون.. صور

احتفلت امس شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الالمانية بإنتاج السيارة رقم 50 مليون والتي كانت سيارة من طراز مرسيدس اس كلاس mercedes s class maybach 2021 وكانت هي بطل هذة اللحظة التي وصفتها مرسيدس بالتاريخية .
وحملت السيارة مرسيدس اس كلاس mercedes s class maybach 2021 رقم 50 مليون وخرجت من مصنع Sindelfingen الألماني، والمقرر إنتاجه للسيارة مرسيدس mercedes eqs 2022 الكهربائية بالكامل ، وتنوي مرسيدس طرح 6 موديلات كهربائية ضمن عائلة EQ الجديدة بحلول عام 2022.
وصرح جورج بورزيرعضو مجلس إدارة مرسيدس قائلا : إنتاج 50 مليون سيارة هو معلم هام في تاريخ مرسيدس ، وإنجاز استثنائي للعائلة الالمانية، و عبر عن شكره لـزملائه في المصانع حول العالم لجهودهم وحرفيتهم و التي صنعت اسم عريق مثل مرسيدس .
مرسيدس اس كلاس mercedes s class maybach 2021 تأتي بمحركين الأول V8 دبل تيربو 4000 سي سي بقوة 496 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر ودفع كلي و هذا المحرك الجبار متصل بفتيس اوتوماتيك 9 سرعات مع إصدار حصري قادم بمحرك V12 سعة 6000 سي سي.
تأتي مرسيدس اس كلاس mercedes s class maybach 2021 بقاعدة عجلات أطول بـ 7.1 إنش لتوفير داخلية أكثر رحابة، مع مزايا التدفئة والتهوية والماساج للمقاعد في جميع الوضعيات، بالإضافة إلى تدفئة وتهوية مساند الأذرع وألواح الأبواب .