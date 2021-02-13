اصطدام سيارة ملاكى وتوك توك.. مصرع شخصين وإصابة 3 بينهم طفلة من أسرة واحدة بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ٣ اخرون من أسرة واحدة، اليوم إثر اصطدام سيارة ملاكى وتوك توك بطريق الحاجر بمركز

بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثث في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك بطريق الحاجر حوش عيسى، أسفر عنه ضحايا ومصابين.





وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "محمود يعقوب جمعة، ٣١ سنة، وعبدالله حسين سعيد٢١ سنة"، وإصابة كل من:" محمود صدقي موسى ٣٤ سنة، شادية أحمد شحاتة ٥٥ سنة، إيناس محمود صدقى ٨ سنوات".





وتم وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثث في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابه العامه.





وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.























