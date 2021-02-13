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أخبار العالم

تونس.. المشيشي يلجأ للمحكمة الدستورية لتمرير التعديل الوزاري

السبت 13/فبراير/2021 - 01:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دعا رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الجمعة، إلى التسريع بإرساء المحكمة الدستورية التي من شأنها أن تحسم الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية بخصوص التعديل الوزاري، وذلك رغم الصعوبات و الخلافات التي تحول دون تركيزها، وفق مراقبين.

واعتبر هشام المشيشي، في تصريحات صحفية، أن تركيز المحكمة الدستورية في تونس أصبح أمرا ملحا في البلاد، كي تتمكن مؤسسات الحكم في البلاد من العمل في تناسق ، وفقًا لشبكة "إرم نيوز".

وبالتزامن مع ذلك، بدأت خلية أزمة في البرلمان التونسي، مكوّنة من برلمانيين من كل الكتل النيابية، النظر في مشاريع قوانين تهم تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ، بما من شأنه التسريع في تركيزها، و قد حدد مكتب البرلمان يوم الجمعة المقبل موعدا لإنهاء اللجنة عملها.
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