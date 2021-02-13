تونس.. المشيشي يلجأ للمحكمة الدستورية لتمرير التعديل الوزاري

دعا رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الجمعة، إلى التسريع بإرساء المحكمة الدستورية التي من شأنها أن تحسم الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية بخصوص التعديل الوزاري، وذلك رغم الصعوبات و الخلافات التي تحول دون تركيزها، وفق مراقبين.





واعتبر هشام المشيشي، في تصريحات صحفية، أن تركيز المحكمة الدستورية في تونس أصبح أمرا ملحا في البلاد، كي تتمكن مؤسسات الحكم في البلاد من العمل في تناسق ، وفقًا لشبكة "إرم نيوز".



