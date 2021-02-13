كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا

لذلك كشفت شركة نيسان Nissan عملاق صناعة السيارات اليابانية عن طرح كارافان متنقل باسم نيسان كارافان Nissan NV350 والذي يسمح لركابه العمل من أي مكان و هو مجهز بكل ما تحتاجة للعمل .





وبسبب عدم وجود مساحة عمل آمنة خالية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 ، فقامت نيسان Nissan بعمل مساحة تخزين داخل المكتب المتحرك نيسان كارافان Nissan NV350 يوجد بها قفازات ومصباح بإضاءة فوق بنفسجية للتعقيم .





نيسان كارافان Nissan NV350 مزود بعاكس تيار مستمر / تيار متردد، يسمح بتوصيل جميع أساسيات المكتب مثل جهاز اللابتوب الخاص بك، وأيضًا ماكينة صناعة القهوة و شاحن هاتف محمول و كل ما تحتاجة للعمل في بيئة هادئة .





يتميز نيسان كارافان Nissan NV350 بشرفة أنيقة على السطح يُمكن الوصول إليها من المكتب الخلفي، حتى يُمكنك الاسترخاء في استراحات العمل لتحظي بوقت هادئ و به ايضا اضاءة داخلية محيطية يمكن التحكم بها لتشعر و كأنك في المنزل .





و كشفت نيسان عن كارافان Nissan NV350 في معرض طوكيو للسيارات ، حيث يتميز بكونه مساحة عمل يُمكن التحكم فيها من الهاتف الذكي، حيث تمتد إلى الخارج من سيارة الفان، مع محطة عمل معاصرة مع كمبيوتر وشاشة وكرسي مكتب و مشغل موسيقي و طابعة شاحن لاسلكي اختياري للهواتف التي تعمل بهذة التقنية فهو مكتب متكامل متنقل .