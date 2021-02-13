ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 09:00 ص
نيسان كارافان Nissan
نيسان كارافان Nissan NV350
Advertisements
اشرف عطية
تأثر العالم تأثر شديد بجائحة كورونا بشكل كبير حتي الصناعة ايضا ، مما جعل مصطلح العمل عن بعد اصبح شائعا و تعمل به جميع الشركات و المؤسسات ، لذلك اتجهت شركات السيارات لمواكبة هذا التغيير . 

لذلك كشفت شركة نيسان Nissan عملاق صناعة السيارات اليابانية عن طرح كارافان متنقل باسم نيسان كارافان Nissan NV350 والذي يسمح لركابه العمل من أي مكان و هو مجهز بكل ما تحتاجة للعمل .

وبسبب عدم وجود مساحة عمل آمنة خالية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 ، فقامت نيسان Nissan بعمل مساحة تخزين داخل المكتب المتحرك نيسان كارافان Nissan NV350 يوجد بها قفازات ومصباح بإضاءة فوق بنفسجية للتعقيم .

نيسان كارافان Nissan NV350 مزود بعاكس تيار مستمر / تيار متردد، يسمح بتوصيل جميع أساسيات المكتب مثل جهاز اللابتوب الخاص بك، وأيضًا ماكينة صناعة القهوة و شاحن هاتف محمول و كل ما تحتاجة للعمل في بيئة هادئة .

يتميز نيسان كارافان Nissan NV350 بشرفة أنيقة على السطح يُمكن الوصول إليها من المكتب الخلفي، حتى يُمكنك الاسترخاء في استراحات العمل لتحظي بوقت هادئ و به ايضا اضاءة داخلية محيطية يمكن التحكم بها لتشعر و كأنك في المنزل .

و كشفت نيسان عن كارافان Nissan NV350 في معرض طوكيو للسيارات ، حيث يتميز بكونه مساحة عمل يُمكن التحكم فيها من الهاتف الذكي، حيث تمتد إلى الخارج من سيارة الفان، مع محطة عمل معاصرة مع كمبيوتر وشاشة وكرسي مكتب و مشغل موسيقي و طابعة شاحن لاسلكي اختياري للهواتف التي تعمل بهذة التقنية فهو مكتب متكامل متنقل .
كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا
كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا
كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا
كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا
كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لو محتار بين الاثنين.. مقارنة بين شيفروليه أفيو chevrolet aveo ونيسان صني nissan sunny 2020 .. صور

بدون فتيس.. أول صور رسمية من نيسان قشقاي nissan qashqai 2022

من قلب الحدث.. تفاصيل جديدة في تحقيقات انفجار ناشفيل.. فيديو

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

نيسان تؤكد موعد طرح الجيل الجديد من قشقاي في حفل مباشر يوم 18 فبراير الجاري .. صور

ترشيحاتنا

روقا: لست قلقا على الزمالك وسنحقق الفوز أمام تينجويت السنغالي

فيديوجراف.. جمال وجاذبية.. برجك يكشف أسرار جمالك

مصائب الإسماعيلي لا تأتي فرادى.. إصابة البدري بالصليبي والعش بشرخ في القدم

رفيق صايفي: طريقة لعب المولودية أمام الزمالك خاطئة.. أي فريق سيلعب أمامه سيدافع

للرزق وتفريج الهم.. دعاء مستجاب قبل صلاة الفجر

الإنذار الأحمر.. جميع أطفال أمريكا في خطر داهم بسبب Covid-19

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا

بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش

بفستان لافت.. سلاف فواخرجي تستعرض جمالها على البحر