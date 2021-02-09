مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020

يهتم محبو ومتابعي أخبار السيارات في مصر بمعرفة أحدث السيارات والمواصفات، وفي هذا السياق نطرح عليكم مقارنة بين مواصفات نيسان صني nissan sunny 2020 ونيسان صني 2021 nissan sunny الشكل الجديد فيس ليفت المنتظر طرحها في مصر.
- مواصفات نيسان صني nissan sunny 2020
تنتمي نيسان صني nissan sunny 2020 لفئة السيارات العائلية السيدان بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر و يتوافر منها نوعان من الفتيس، الأول مانيوال والثاني أوتوماتيكي علي حسب اختيارك.
وتعتمد نيسان صني nissan sunny 2020 على منظومة الجر الأمامى التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة فى مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية.
مواصفات نيسان صني nissan sunny 2021 فيس ليفت الشكل الجديد
تتمتع السيارة نيسان صني nissan sunny 2021 فيس ليفت الشكل الجديد بشبكة تهوية بشكل حرف V مع مصابيح أمامية جديدة مع عجلات ألومنيوم جديدة تزيد من الجانب الرياضي في السيارة مع تحديث لأبعاد السيارة نفسها بما يوفر مزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية لها. كما تتميز السيارة بباب خلفي أكبر مع مصابيح خلفية ليد ووحدات نهارية ليد.
وتأتي نيسان صني 2021 nissan sunny فيس ليفت الشكل الجديد بمحرك 1600 سي سي قوة اجمالية 118 حصان مع ناقل حركة اكس تروينك CVT ونظام مساعدة صعود المنحدرات مع نظام جر أمامي وعزم دوران 149 نيوتن متر.