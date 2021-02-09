مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020

- مواصفات نيسان صني nissan sunny 2020

تنتمي نيسان صني nissan sunny 2020 لفئة السيارات العائلية السيدان بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر و يتوافر منها نوعان من الفتيس، الأول مانيوال والثاني أوتوماتيكي علي حسب اختيارك.



