شاهد... نيسان Z400 تظهر لأول مرة في لمحات سريعة

أعلنت شركة نيسان منذ فترة عن سيارتها الجديدة فرونتير وباثفايندر في عرض مباشر عُرف باسم "التجربة التالية"، وخلال هذا الكشف قدمت الشركة بعض المعلومات عن السيارة 400Z .





وخلال الفيديو الذى نشر للسيارات الكهربائية الخاصة بشركة نيسان ، واثناء تحدث نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي في نيسان، ألفونسو ألبيسا، ظهرت سيارة Nissan Z Proto ذات اللون الأصفر اللامع التي تم الكشف عنها للعالم في الخريف الماضي .





ولكن قال أحد أعضاء منتدى Newnissanz، إن السيارة التي وراء Nissan Z Proto في الفيديو هي الحدث الأكثر أهمية Z400 .





ويقول الخبراء ان السيارة الزرقاء ، قد تكون النسخة الجاهزة للإنتاج من نيسان Z400، في حين أنها تبدو متطابقة إلى حد كبير مع Z Proto .





إلا أن السيارة Z400 لديها بعض الاختلافات مع Z Proto ، بما في ذلك العجلات المختلفة والتنانير الجانبية المبسطة، ويبدو أنها تفتقر إلى شارة Z الخاصة بالسيارة المفهوم على لوحة الربع الخلفي.





كما قام أحد مستخدمي Instagram بالتقاط صورة لمحرك Z Proto، ويبدو أنه نفس محرك V6 بسعة 3.0 ليتر بشاحن توربيني مزدوج، والموجود بإنفينيتي Q60 Red Sport 400.