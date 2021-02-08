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سيارات

شاهد... نيسان Z400 تظهر لأول مرة في لمحات سريعة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:08 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة نيسان منذ فترة عن سيارتها الجديدة فرونتير وباثفايندر في عرض مباشر عُرف باسم "التجربة التالية"، وخلال هذا الكشف قدمت الشركة بعض المعلومات عن السيارة 400Z .


وخلال الفيديو الذى نشر للسيارات الكهربائية الخاصة بشركة نيسان ، واثناء تحدث نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي في نيسان، ألفونسو ألبيسا، ظهرت سيارة Nissan Z Proto ذات اللون الأصفر اللامع التي تم الكشف عنها للعالم في الخريف الماضي .


ولكن قال أحد أعضاء منتدى  Newnissanz، إن السيارة التي وراء Nissan Z Proto في الفيديو هي الحدث الأكثر أهمية Z400  .


ويقول الخبراء ان السيارة الزرقاء ، قد تكون النسخة الجاهزة للإنتاج من نيسان Z400، في حين أنها تبدو متطابقة إلى حد كبير مع Z Proto  .


إلا أن السيارة Z400 لديها بعض الاختلافات مع Z Proto  ، بما في ذلك العجلات المختلفة والتنانير الجانبية المبسطة، ويبدو أنها تفتقر إلى شارة Z الخاصة بالسيارة المفهوم على لوحة الربع الخلفي.


كما قام أحد مستخدمي Instagram بالتقاط صورة لمحرك Z Proto، ويبدو أنه نفس محرك V6 بسعة 3.0 ليتر بشاحن توربيني مزدوج، والموجود بإنفينيتي Q60 Red Sport 400.

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