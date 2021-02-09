تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021

تستعد الأسواق الأمريكية للسيارت في هذه الأوقات، لاستقبال النسخة اليابانية الجديدة "نيسان كيكس" موديل 2021، التي تنطلق عبر ثلاثة فئات وهما، S وSV وR ، ومن المفترض أن تبدأ أسعار هذه النسخة الأنيقة بمبلغ قدره 20.560 دولار.

تستمد نيسان كيكس قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 122 حصان، وعزم دوران يقدر بـ 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة XTRONIC من طراز CVT.

تمتعت السيارة بتصميم خارجي يتسم بالمظهر الرياضي، وزودت بشبكات أمامية عريضة متعددة المقاطع، تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ومصابيح أمامية أكثر عدوانية تعمل بتقنية LED، إضافة إلى مصابيح الضباب الواقعة على جانبي الصادم الأمامي.

تأتي بعجلات رياضية يتوسطها جنط معدني بتصميم هندسي رائع، يجمع بين اللون الأسود و الفضي، و سقف باللون الأسود مع خيارات اخرى من الطلاء، و مرايات جانبية كهربائية، إلى جانب سبويلر خلفي، و عواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي، و عتبات سوداء، و أقواس نصف دائرية تعلوا عجلات السيارة.

كما تمتعت نيسان كيكس بمقصورة داخلية متطورة، حيث تتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يلبغ قياسها 8 بوصة تدعم أنظمة الهواتف الحديثة، و تضم أيضًا مقود حركة مزود بأنظمة التحكم و الرفاهية، بالإضافة إلى لوحة عدادات بلغ قياسها 7 بوصة.