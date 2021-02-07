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سيارات

شاهد.. أسعار ومواصفات السيارة باترول وحش نيسان

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:02 ص
نيسان باترول
نيسان باترول
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كريم عاطف

يعشق العديد من محبى المغامرات فى الوطن العربى ومصر السيارات ذات الدفع الرباعي، لذلك تسعى شركات السيارات إلى إصدار طرازات متعددة من هذه الفئة لتلبية احتياجاتهم.


وأصدرت شركة نيسان طراز باترول 2020 لتنافس به فى هذه الفئة ، وبالفعل اثبت جدارته داخل السوق المحلية المصرية منذ انطلاقه به.


ويستمد طراز نيسان باترول 2020 قوته من محرك ثمانى الأسطوانات، سعة 5.6 لترات، ليولد قوة 400 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 560 نيوتن متر، ومدعمة بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.


وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة نيسان باترول 2020 ، كالتالى الطول 5315 مم و العرض 1995 مم و الارتفاع 2262 مم .


وتأتي سيارات نيسان باترول 2020 ، بعدد من وسائل الامان ، من بينها الوسائد والستائر الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وخاصية التحكم عند هبوط وصعود المنحدارات .


بالاضافة الى نظام تحذير ومنع مغادرة حارة السير الذكية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومصابيح أمامية وخلفية LED ، وفتحة سقف أليكترونية، وجناح سبويلر خلفى، واكصدام خلفى ، و شاشة للرؤية الشاملة الذكية مع اكتشاف الأجسام المتحركة، ونظام مراقبة ضغط الأطارات، ونظام التدخل الذكي لمنع التصادم الأمامى الخلفى الذكي و نظام الفرامل الطارئة .


كما زودت نيسان باترول 2020 ، بجنوط 20 بوصة، بنظام القيادة الذكي عند المنحدرات بجانب النظام الملاحى GPS ، ومكييف هواء مزودج، وغيرها.


أما عن أسعار نيسان باترول 2020 فى السوق المصرية فتاتى بسعر 3 ملايين و500 ألف جنيه .

شاهد.. أسعار ومواصفات السيارة باترول وحش نيسان
شاهد.. أسعار ومواصفات السيارة باترول وحش نيسان
شاهد.. أسعار ومواصفات السيارة باترول وحش نيسان
شاهد.. أسعار ومواصفات السيارة باترول وحش نيسان
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