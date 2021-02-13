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أخبار البلد

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

السبت 13/فبراير/2021 - 08:19 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أسعار شرائح فواتير الكهرباء ستذيد بداية من يوليو المقبل على فاتورة الكهرباء التى سيتم تحصيلها بداية أغسطس 2021 .
 
وكان وزير الكهرباء قد أعلن ذلك فى شهر يوليو الماضى ، مشيرا إلى أن بناء على تعليمات القياد\ة السياسية تم مد فترة رفع الدعم عم الكهرباء حتى 2025

ويقدم صدى البلد لقرائه أسعار الكهرباء التى سيتم تطبيقها خلال خمسة أشهر .

الشريحة الأولى: من صفر : 50 كيلو وات  سعرها حاليا  38 قرش ستزيد أول يوليو المقبل لتصبح  48 قرشا.

 الشريحة الثانية : 51 :100 كيلو وات وسعرها حاليا 48 قرش وفي يوليو المقبل  ستكون  58 قرشا .

  الشريحة الثالثة : من صفر : 200 كيلو وات وسعرها حاليا  65 قرش وفي شهر يوليو المقبل ستكون 77  قرشًا .

  الشريحة الرابعة : 201 إلى 350 كيلو وات وسعرها حاليا  96  قرش  ستكون  106 قرشًا .

 الشريحة الخامسة: من 351 : 650 كيلو وات وسعرها حاليا  118 قرش وستكون يوليو المقبل الي 128 قرشًا .

الشريحة السادسة :651 : ألف كليو وات وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا  140 قرش

  الشريحة السابعة :من صفر : أقل 1000 كيلو وات وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون  على دعم وسعرها حاليا  118 قرشًا وفى  يوليو ستكون 128 قرشا.

و من صفر لأكثر من 1000 وأصحاب تلك الشريحة اأضا لا يحصلون علي دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 145 قرشا  .
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