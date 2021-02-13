الري تكشف الحجم الإجمالى للمخلفات الناتجة عن مشروع تبطين الترع

قالت المهندسة مروة العيسوى، رئيس قسم توزيع المياه بوزارة الرى في محافظة الغربية، إن مشروع تبطين الترع الذى انطلق فى إبريل 2020 بمبادرة رئاسية هو من اهم المشاريع القومية ومن المقرر أن ينتهى خلال عامين.





وأوضحت "العيسوى"، خلال تقرير أذاعه برنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أنه جرى خلال تنفيذ مشروع تبطين الترع إزالة 220 ألف طن من المخلفات خلال الشهور الأولى من العمل، لافتة إلى أن مشروع تبطين الترع يصل إلى إجمالى أطوال تبلغ نحو 33 ألف كم.





وأشارت إلى أن مشروع تبطين الرى يعمل على تسيير مرور المياه بإخفاء أى ثنيات وجعلها مستقيمة قدر المستطاع ويعمل على سرعة المياه بهدف تأهيل المياه ووصول المياه فى السرعة والموعد المناسب .





ولفتت إلى الوزارة فى السابق كانت تتبع عملية التطهير عن طريق الحفارات ب إزالة الحشائش والعوالق ، والقمامة خاصة أن المنظومة هدفها توصيل المياه وتقصير رحلة وصولها لآخر منتفع على الترع.