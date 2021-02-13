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برلمان

النائب عمرو عكاشة يحذر من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لـ كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 10:24 ص
النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
حذر النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، من تهاون البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، حيث يوجد حالة من التراخى خلال الأيام القليلة السابقة من قبل بعض المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية، على الرغم من تزايد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، وتحذيرات وزارة الصحة أكثر من مرة، والتشديدات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
 
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تعاملت مع الجائحة بشكل مدروس، وهناك العديد من الجهود القوية المبذولة على أرض الواقع، والتي كان لها نتائج إيجابية على الأرض، وساهمت بشكل كبير في التصدي للجائحة وذلك بشهادة كبرى المؤسسات على مستوى العالم، حيث كان لهذه الإجراءات دور في منع تفشي الوباء في المجتمع، بصورة يصعب على المنظومة الصحية التصدي لها، وذلك كله وفقا للاعتمادات والامكانيات المتاحة على أرض الواقع.
 
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إعادة النظر من قبل الوزارات المعنية في تطبيق الغرامات على مخالفي قرار ارتداء الكمامة بالأماكن العامة ووسائل المواصلات العامة، بعد ملاحظة وجود تراخى بعض الشيء خلال الفترة الأخيرة في شن حملات للوقوف على مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن جميع المستلزمات الطبية الخاصة بـ الجائحة متوفرة سواء كمامات او أدوات تعقيم ولا يوجد عجز وبأسعار في متناول الجميع.
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