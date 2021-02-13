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أخبار العالم

بقيمة 25 مليون درهم.. تطوير 27 موقعًا في جزيرة أبوظبي.. تفاصيل

السبت 13/فبراير/2021 - 11:10 ص
الإمارات
الإمارات
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أمينة الدسوقى
تخطط بلدية مدينة أبوظبي لتنفيذ أعمال تطويرية وتحسينية، خلال العام الجاري لتشمل 27 موقعًا داخل جزيرة أبوظبي.


وتتضمن الميزانية التقديرية للأعمال المزمع تنفيذها بـ 25 مليون درهم، وسيتم تنفيذها من خلال 3 مشاريع مستمرة من العام 2020 ومشروعين جديدين في مرحلة الطرح، وفقًا لصحيفة "الاتحاد".


وأوضحت البلدية أن الربع الأول من العام الحالي سيشهد إنجاز ثلاثة مشاريع، وهي أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطية لشارع الخليج العربي- المرحلة الثانية، وممشى رياضي، ومسار دراجات هوائية في المنطقة المحيطة بقصر المنهل، مزود بمناطق للتمارين الرياضية، ومناطق للاستراحات والجلوس في أماكن متفرقة على امتداد الممر، بالإضافة إلى تنفيذ منطقة تمارين رياضية لأصحاب الهمم على كورنيش أبوظبي.


وبشأن المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الماضي، أفادت البلدية بأنها أنجزت، ممثلة في بلدية مركز المدينة، أعمالًا تطويرية وتحسينية في 50 موقعًا، بقيمة إجمالية تقدر بــ 39 مليون درهم استهدفت إعادة تأهيل عدد من المرافق والخدمات داخل جزيرة أبوظبي، وذلك من خلال 5 مشاريع لتأهيل وتطوير أصول التجميل الطبيعي الزراعية والمدنية ضمن مستهدفات خطة التطوير الشاملة لعام 2020.


وتشتمل المناطق التي تتضمن أعمالًا تطويرية متنامية وحديثة في جزيرة أبوظبي على أبنية سكنية، ومرافق ترفيهية، ومطاعم، وفنادق، ومراسي قوارب، وغيرها من المقومات المشجعة للسياحة، وترفع من مستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.


وتهدف المشاريع التي ستنفذ العام الحالي إلى مواكبة النهضة العمرانية الحضارية التي تشهدها أبوظبي، تعزيزًا لمكانتها الرائدة عالميًا مدينة عصرية تتمتع ببنية تحتية نموذجية تم تنفيذها، وفقًا للمقاييس والمواصفات العالمية، وبشكل يلبي الطموحات والتطلعات نحو المستقبل، ويتماشى مع النمو المعماري في المدينة.
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