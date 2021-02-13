الصحف الجزائرية تتغنى بصمود المولودية أمام طوفان الزمالك

سلطت الصحف الجزائرية الضوء على تعادل مولودية الجزائر أمام الزمالك بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا .





وقدم مولودية الجزائر مباراة دفاعية بحتة ونجح في منع الطوفان الزملكاوي من تسجيل أي هدف طوال الـ 90 دقيقة.





وتضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كلا من، الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.





ماذا قالت الصحف الجزائرية عن تعادل مولودية الجزائر أمام الزمالك:





النهار:





العميد يجبر وصيف بطل أفريقيا على التعادل





الجزائر اليوم:





مولودية الجزائر يعود بنقطة ثمينة من مصر





الشعب:





العميد يفرض التعادل على الزمالك بالقاهرة





الخبر:





مولودية الجزائر يصمد أمام الزمالك ويعود بنقطة ثمينة من القاهرة