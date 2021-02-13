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مرأة

عصير التين اللذيذ.. طريقة تحضيره بالمنزل وفوائده الصحية المذهلة

السبت 13/فبراير/2021 - 06:01 م
عصير التين
عصير التين
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قسم المرأة
مذاق التين الغني وفوائده الصحية الرائعة معروفة للجميع، ويمكن تحضير عصير التين بسهولة في المنزل عن طريق مزجه بالماء، ولتحضير عصير التين من التين المجفف، يجب أولًا نقعه طوال الليل ثم تحضير العصير منه في الصباح.

 لذا ووفقا لتقرير بموقع”Bold Sky” نستعرض لك كيفية تحضير عصير التين بالمنزل بالإضافة لفوائده الصحية المذهلة.

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طريقة التحضير:
المكونات: 
- ثمرات من 6 التين الطازج تغسل بالماء وتزيل سيقان الثمار. 
- نقطعها متوسطة الحجم وتوضع في الخلاط. 
- يضاف الماء ويخلط. 
- يمكن أيضًا إضافة الحليب لإعداد العصير منه. 
لتحضير عصير التين المجفف: 
 انقع 5-6 حبات من التين في الماء لمدة 30 دقيقة ثم   اخلطها بالماء أو الحليب.  

   الفوائد الصحية لعصير التين:
 
1. يعالج الأرق
للمحلول المائي للتين تأثير محتمل على الجهاز العصبي المركزي (CNS)، حيث تقول إحدى الدراسات أن عصير التين له تأثيرات مهدئة - منومة على الجهاز العصبي المركزي مما يساعد في علاج القلق والصداع النصفي والأرق لدى الإنسان.

2. يخفف من الإمساك
من المعروف أن التأثير الملين لعصير التين يخفف من الإمساك المزمن عن طريق زيادة كمية البراز، فهي غنية بالألياف بشكل طبيعي وقليلة الدهون، ووفقًا لدراسة، فإن تناول معجون التين (12 جم / كجم يوميًا) لمدة ثلاثة أسابيع يساعد في علاج الإمساك.

3. يساعد على منع حصوات المثانة 
يعاني عدد كبير من السكان من حصوات المثانة بسبب التصنيع وسوء التغذية وعادات نمط الحياة، ووفقا لدراسة فإن عصير التين له أنشطة مضادة لليوروليثيات ومدر للبول مما يساعد على تدمير حصوات المسالك البولية والمرارة وتقليل تكوينها.

4. يعالج التهابات الجهاز التنفسي
عصير التين غني بالمركبات الفينولية والأحماض العضوية، لديهم أيضًا خاصية مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق أو مشاكل الشعب الهوائية الأخرى. 

5. يقي من خطر الإصابة بمرض السكر 
يظهر الشكل تأثيرًا معنويًا على مستويات السكر في الدم ومستويات الكولسترول، ووفقًا لدراسة يساعد مستخلص أسيتات الإيثيل في التين على تعزيز استخدام الجلوكوز والسيطرة على مرض السكري، وتقول الدراسة أيضًا أن عصير التين له تأثير واقي للخلايا على خلايا بيتا في البنكرياس التي تساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الجسم.
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