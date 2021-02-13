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محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن مدينة القصير بالكامل واللوحة الجنوبية لرأس غارب للصيانة

السبت 13/فبراير/2021 - 12:38 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، فصل التيار الكهربى عن مدينة القصير بالكامل،صباح اليوم ، لصيانة محطة المحولات بالمدينة.

وقال مجلس مدينة القصير في بيان،، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل بداية من الساعة السادسة صباحًا حتى التاسعة صباحًا لأعمال الصيانة بمحطة المحولات.


كما أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا عن اللوحة الجنوبية بمدينة رأس غارب لإجراء الصيانة الدورية.

وأضاف بيان لمدينة رأس غارب أن المناطق التي يتم تغذيتها من اللوحة الجنوبية والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي مناطق «عمارات الـ 1008، عمارات أبوالنصر القديمة الـ 1180، وعمارات الـ 253، ومساكن الروضه، والمنطقة الصناعية.

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