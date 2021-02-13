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تعليم

برعاية عميدة الكلية.. طلاب الفرقة الرابعة بإعلام القاهرة يطلقون حملة للتوعية بأضرار المسكنات

السبت 13/فبراير/2021 - 01:02 م
صور الحملة
صور الحملة
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أحمد الشاهد
برعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتحت إشراف الدكتورة داليا محمد رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وبمشاركة الدكتورة فاتن رشاد والدكتور أحمد رحمة بالقسم.

أطلق طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية حملة "ماشي بمسكن" تحت شعار "بالمسكن المرض هيتمكن" حيث تهدف هذه الحملة الى التوعية بأضرار المسكنات ومخاطرها مثل قرح المعدة والفشل الكلوي ونزيف الكبد وعرض الحلول البديلة لها مثل التدليك الصيني والوخز بالإبر وإدارة الألم المزمن، إضافة إلى الأعشاب الطبيعية المتخصصة في علاج كل ألم وتمارين وطرق من العلاج الطبيعي لمعالجة الآلام.

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وقد أوضحت الطالبة دينا أحمد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه تم إجراء دراسة على 1.357 فرد من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين ومختلف المستويات التعليمية، ومنهم 180 فردا أميا، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن 50% من الجمهور لا يدركون أضرار المسكنات و40% من الجمهور يعانون من آثارها الجانبية، كما تؤثر إعلانات المسكنات التلفزيونية على سلوك الجمهور بشكل كبير في تناول تلك المسكنات دون استشارة طبيب.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق صفحة رسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتواصل مع الجمهور ونشر معلومات عن هذه الحملة، وكذلك التواصل مع أصحاب مراكز الحلول البديلة لدعم هذه الحملة وتوعية الناس بمدى أهميتها.

وتابعت، أنه تم توفير أطباء متخصصين، بحيث يكونوا متواجدين على الصفحة الرسمية الخاصة بهذه الحملة، لخدمة الناس غير القادرين على الذهاب للعيادات الطبية أو المستشفيات، أو غير القادرين ماديا، وذلك للرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

وناشد الطلاب تبني وزارة الصحة ووزارة الإعلام والجهات المسئولة لهذه الحملة، لنشرها للجمهور والتوعية بأهميتها وتحقيق أهدافها.
برعاية عميدة الكلية.. طلاب الفرقة الرابعة بإعلام القاهرة يطلقون حملة للتوعية بأضرار المسكنات
برعاية عميدة الكلية.. طلاب الفرقة الرابعة بإعلام القاهرة يطلقون حملة للتوعية بأضرار المسكنات
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