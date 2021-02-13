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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 3710 شباب بينهم 68 من ذوى القدرات.. واستخراج 1488 شهادة مهارات بالجيزة

السبت 13/فبراير/2021 - 01:05 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، بتعيين 3710 شباب، بينهم 68 شابًا من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 3583  راغب عمل منهم 80 من ذوي القدرات.


وأوضح الوزير، أنه تم استخراج 1488 شهادة قياس مستوى مهارة و1491 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.


تلقى الوزير تقريرًا بذلك من محمد عيسى، مدير المديرية، بإنجازاتها عن شهر يناير الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 39 منشأة، وإعادة التفتيش 162 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 49 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 35 منشأة أخرى، أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 463 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 247 محضرًا عماليًا، وبحث 36 شكوى، وعمل ندوة توعية حضرها 15 شخصًا.


وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، بواقع 6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه، و30 منحة مولود بإجمالي 60 ألف جنيه، و11 منح وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 118 ألف جنيه، لـ 47 حالة، فضلًا عن صرف خدمات طبية لـ 7 عمال بمبلغ 2600 جنيه، كما تم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 10 آلاف و557 عاملًا من المسجلين بواقع 5 ملايين و278 ألفًا و500 جنيه.


وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 35 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 11 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.


أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 669 شكوى عمالية (فصل – مطالب)، تم تسوية 41 شكوى منها وديًا، وإحالة 130 شكوى للمحكمة العمالية، و137 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 361 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
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