بزعم إلحاقه بوظيفة حكومية.. ضبط شخص نصب على آخر بالغربية









تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "أحد المواطنين - مقيم بالدقهلية" بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاقه بإحدى الوظائف الحكومية، مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.









وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية" وقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولى الجهات الحكومية وقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافًا للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعمًا مقدرته على تعيينه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.









عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية.