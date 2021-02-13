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أخبار العالم

رئيس الوزراء الليبي الجديد يكشف عن دور محتمل لباشاغا في الحكومة المقبلة

السبت 13/فبراير/2021 - 03:11 م
عبدالحميد دبيبة
عبدالحميد دبيبة
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سمر صالح
كشف رئيس الوزراء الليبي الجديد، عبدالحميد دبيبة، أنه بصدد تكليف وزير الداخلية السابق والمرشح الخاسر لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا بدور في الحكومة المرتقبة.

جاء ذلك وفق مقطع فيديو تحدث فيه دبيبة فيما يبدو لمجموعة من وجهاء مدينة مصراتة التي ينتمي إليها هو وباشاغا غربي ليبيا.

وفي المقطع ذاته، دعا الرئيس الجديد للحكومة الليبية، الذي اختير للمنصب خلال ملتقى الحوار الوطني في جنيف قبل أيام، أهالي مصراته لقيادة المصالحة في ليبيا بعد سنوات من الحرب.

وقال دبيبة: "في الواقع الآن مصراته يجب أن نقود الوطن.. بالمصالحة .. بالخدمة.. الآن فيه حملة ضخمة لكرهنا ولا بد أن تعود مصراته لحضن الوطن بقيادتكم أنتم.. انتو اللي تكونوا قدام مش أنا".

يذكر أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا كان قد أعلن قبل أيام أنه يعتزم القيام بزيارة إلى المنطقة الشرقية في إطار السعي للمصالحة الوطنية.

وقال باشاغا، في مؤتمر صحفي عقده بعد وصوله إلى العاصمة طرابلس الثلاثاء الماضي، قادمًا من تركيا: "سنستمر في العمل حتى حصول الحكومة الجديدة على الثقة وسنسلم السلطة لها".

وأشار باشاغا إلى أن "اختيار السلطة التنفيذية الجديدة يعطي شعلة أمل لليبيا، والدول لا تبنى على الفساد، ولكن تبنى على العدل والشفافية".
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