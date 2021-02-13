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اقتصاد

محرم هلال: الحكومة جادة في تذليل العقبات أمام المستثمرين

السبت 13/فبراير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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علياء فوزى

أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، الدكتور محرم هلال ، حرص القيادة السياسية والحكومة علي تذليل العقبات أمام المستثمرين ، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم قطاع الصناعة و تعميق التصنيع المحلي وتطبيق الدعم التفضيلي للأسعار بنسبة ١٥٪؜ شريطةَ ألا يقل المكون المحلي عن ٤٠٪؜ تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يصل الليل بالنهار ، من أجل المزيد من التنمية ، ومستقبلٍ أفضل لمصرنا الغالية .

 

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وأكد هلال ، فى تصريحات له اليوم أنه أجري اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اتفقا فيه علي ضرورة تفعيل البند التفضيلي لدعم الصناعة المحلية بنسبة ١٥٪؜ خاصةً بعد ما أُثير عن إلغاء هذا البند ، في الممارسة المحدودة رقم (٢) ٢٠٢١/٢٠٢٠ المقرر لها جلسة ١١ / ٢ / ٢٠٢١ ، حيثُ أكد وزير الكهرباء ، وقوف الوزارة إلي جوار المُصنعين ، ودعمها الكامل للصناعة المصرية وكذلك علي تأجيل الممارسة إلي موعدٍ لاحق سيُعلن فيما بعد لتأكيد تطبيق هذا البند.

 

 

وجه رئيس اتحاد المستثمرين ، الدكتور محرم هلال ، الشكر لوزير الكهرباء وللحكومة ، التي تثبتُ يومًا بعد يوم أنها حكومة جادة وواعية ومنصفة ومشجعة للاستثمار .

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