محرم هلال: الحكومة جادة في تذليل العقبات أمام المستثمرين

أكد رئيس الاتحاد
المصري لجمعيات المستثمرين ، الدكتور محرم هلال ، حرص القيادة السياسية والحكومة علي
تذليل العقبات أمام المستثمرين ، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم قطاع الصناعة و تعميق
التصنيع المحلي وتطبيق الدعم التفضيلي للأسعار بنسبة ١٥٪ شريطةَ ألا يقل المكون المحلي عن ٤٠٪
تماشيًا مع توجيهات
الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يصل الليل بالنهار ، من أجل المزيد من التنمية ، ومستقبلٍ
أفضل لمصرنا الغالية .
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وأكد هلال ، فى تصريحات
له اليوم أنه أجري اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
اتفقا فيه علي ضرورة تفعيل البند التفضيلي لدعم الصناعة المحلية بنسبة ١٥٪
خاصةً بعد ما أُثير
عن إلغاء هذا البند ، في الممارسة المحدودة رقم (٢) ٢٠٢١/٢٠٢٠ المقرر لها جلسة ١١
/ ٢ / ٢٠٢١ ، حيثُ أكد وزير الكهرباء ، وقوف الوزارة إلي جوار المُصنعين ، ودعمها الكامل
للصناعة المصرية وكذلك علي تأجيل الممارسة إلي موعدٍ لاحق سيُعلن فيما بعد لتأكيد تطبيق
هذا البند.
وجه رئيس اتحاد المستثمرين
، الدكتور محرم هلال ، الشكر لوزير الكهرباء وللحكومة ، التي تثبتُ يومًا بعد يوم أنها
حكومة جادة وواعية ومنصفة ومشجعة للاستثمار .