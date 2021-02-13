رئيس الوزراء: تواصلنا مع اليونسكو لتطوير القاهرة الإسلامية .. وزلزال 92 أثر على المنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد المشروعات التي تنفذ في منطقة سور مجرى العيون و بحيرة عين الصيرة، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطويرها.





وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية أن تطوير القاهرة الإسلامية حدث جلل لما سيحدث في القاهرة التاريخية من تطوير مشيرا الى ان جميع الآثار الاسلامية مسجلة في اليونسكو ، وأنه تم التواصل مع المجلس الأعلي للآثار واليونيسكو ، لافتا انه تم عرض التطوير على مسئولي اليونيسكو وقاموا بعرض مساعدتهم.





واشار إلى إن القاهرة الاسلامية تأثرت خلال الـ٥٠ عاما الماضية وتنامت فيها العشوائيات مشيرا الى أن زلزال ١٩٩٢ اثر ايضا على المنطقة مما أدي الى انتقال السكان لداخل القاهرة الاسلامية.





واكد أن المباني القديمة التي لم تسجل كآثار تراث وسنقوم بتطويرها ، ونتدخل في المباني المهدمة لإعادتها لرونقها .