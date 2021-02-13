استعدادا لإطلاق منظومة التامين الصحي .. دعم مستشفى فايد المركزى في الاسماعيلية بسيارتي اسعاف

قال الدكتور علي حطب وكيل صحة الإسماعيلية ، انه بالتنسيق مع مرفق اسعاف الاسماعيليه، تم دعم المستشفى بسيارتي اسعاف حديثتان، فى إطار الاستعدادات النهائية لإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.





ووجّه حطب، جلال جولاته المستمرة علي المستشفيات، لتفقد الاستعدادات لإطلاق منظومة التامين الصحي الجديد، بإستكمال أعمال فرق الجودة و مكافحة العدوى و السلامة و الصحة المهنية وخدمة رضاء المنتفعين والتوعية والتثقيف والتأكيد على ان يتم العمل بجميع الأقسام وفقا لمعايير الجودة.





وأكد "حطب" على مواصلة دعوه المواطنين للتسجيل بمنظومه التأمين الصحى الشامل وإجراء الفحص واستكمال الملف العائلي.





من جهته، أكد حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، المختصة بإدارة نظام التأمين الصحى الشامل، على تعزيز التعاون المشترك في إطارالاستعداد لانطلاق المنظومة الجديدة بالإسماعيلية، لافتا الي تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والاعتماد، حيث من المقرر تقديم ٢٣٠٠ خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية من خلال ١٢ مستشفى و٢٠ مركزًا و٣٤ وحدة صحية.





وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن حزمة الخدمات الطبية التي تُوفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين تُغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.





وأكد أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية تسير بخطى جيدة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، على النحو الذي يتسق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُوفر نظام التأمين الصحي الشامل رعاية صحية متكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية.



