علاء عرفة يبدأ تصوير ضل راجل مع ياسر جلال

بدأ الفنان الشاب علاء عرفة تصوير أول مشاهده في مسلسل "ضل راجل" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال لينضم لنخبة من النجوم بجانب كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغني ورنا رئيس ونرمين الفقي ومن إخراج أحمد صالح ومن كتابة أحمد عبد الفتاح لينافسوا به في الموسم الرمضاني.





المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.



