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رياضة

خماسي سلة الاتحاد السكندري ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني

السبت 13/فبراير/2021 - 05:32 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
وقع اختيار أحمد مرعي، المدير الفني للمنتخب القومى المصرى لكرة السلة على خماسي سلة الاتحاد السكندري "هيثم كمال - علي أحمد - أحمد أبو العلا - يوسف شوشة - محمد طه" للانضمام للقائمة النهائية للمنتخب الوطني، والتي غادرت إلى دولة تونس صباح اليوم استعدادًا لخوض تصفيات المرحلة الثانية والمؤهلة للبطولة الأفريقية، حيث يواجه المنتخب الوطني كلاً من المغرب والرأس الأخضر وأوغندا.

وأقيمت تصفيات المرحلة الأولى على صالة الدكتور كمال شلبى بمقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر 2020 الماضى، كل التوفيق لنجوم سلة زعيم الثغر مع المنتخب المصرى.
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